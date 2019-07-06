В Харьковской области предотвратили опасную "диверсию"

Происшествия

В Сахновщинском районе Харьковской области неизвестные оставили самодельное пиротехническое устройство на поле с урожаем. Обнаружили его взрывотехники после того, как поступила информация от селян, которым пришлось тушить пожар.

Как сообщили в областном главке полиции, днем 5 июля в райотдел обратился житель села Сугаровское и рассказал, что во время сельхозработ в поле слышали подозрительный хлопок, после чего начался пожар, который селяне ликвидировали самостоятельно.



Следственно-оперативная группа и взрывотехники на месте обнаружили предмет, обмотанный скотчем. При исследовании выяснилось, что это самодельное пиротехническое устройство.

По словам очевидцев, ранее они слышали схожие хлопки, но не придали им значения.

Полиция открыла уголовное производство по статье «Хулиганство». Виновным в ЧП, если их удастся выявить, грозит до семи лет лишения свободы.

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