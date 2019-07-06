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В Харьковской области предотвратили опасную "диверсию"
В Сахновщинском районе Харьковской области неизвестные оставили самодельное пиротехническое устройство на поле с урожаем. Обнаружили его взрывотехники после того, как поступила информация от селян, которым пришлось тушить пожар.
Как сообщили в областном главке полиции, днем 5 июля в райотдел обратился житель села Сугаровское и рассказал, что во время сельхозработ в поле слышали подозрительный хлопок, после чего начался пожар, который селяне ликвидировали самостоятельно.
Следственно-оперативная группа и взрывотехники на месте обнаружили предмет, обмотанный скотчем. При исследовании выяснилось, что это самодельное пиротехническое устройство.
По словам очевидцев, ранее они слышали схожие хлопки, но не придали им значения.
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