Ярче солнца: Надя Дорофеева восхитила поклонников новым образом

Шоу-бизнес

Солистка поп-группы «Время и Стекло» Надя Дорофеева очень часто балует своих поклонников стильными образами. Кроме музыки, у девушки есть также еще одно увлечение — мода. Дорофеева открыла свой магазин одежды от корейских брендов и часто сама выступает в роли модели.

В своем Instagram Дорофеева показала новое фото. Надя позирует в белом платье-рубашке, прозрачных босоножках и со стикерами на ногах.

Поклонники оценили яркий образ девушки, отметив, что певица, как всегда, в стиле.

Напомним, популярная группа «Время и Стекло», представившая ранее клип на песню VISLOVO, выпустила одноименный альбом. По словам музыкантов, это альбом для веселых вечеринок, для людей, которые охотятся за крутыми эмоциями и умеют отрываться по-настоящему, для шумных компаний, для влюбленных пар и просто меломанов.

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