25.61 / 25.86 28.77 / 29.19
Киев: +22
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Ярче солнца: Надя Дорофеева восхитила поклонников новым образом

8:29 7 июля 2019 779
Надя Дорофеева
Инф. «ФАКТОВ»

Солистка поп-группы «Время и Стекло» Надя Дорофеева очень часто балует своих поклонников стильными образами. Кроме музыки, у девушки есть также еще одно увлечение — мода. Дорофеева открыла свой магазин одежды от корейских брендов и часто сама выступает в роли модели.

В своем Instagram Дорофеева показала новое фото. Надя позирует в белом платье-рубашке, прозрачных босоножках и со стикерами на ногах.

Поклонники оценили яркий образ девушки, отметив, что певица, как всегда, в стиле.

Напомним, популярная группа «Время и Стекло», представившая ранее клип на песню VISLOVO, выпустила одноименный альбом. По словам музыкантов, это альбом для веселых вечеринок, для людей, которые охотятся за крутыми эмоциями и умеют отрываться по-настоящему, для шумных компаний, для влюбленных пар и просто меломанов.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины