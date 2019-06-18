Шоу-бизнес

Оторвались по полной: "Время и Стекло" устроили горячее VISLOVO (видео)

Популярная украинская группа «Время и Стекло» представила горячий клип на новую песню VISLOVO. По сюжету хранителем VISLOVO становится VISBOY — персонаж в неоновом костюме ищет новых героев и собирает вокруг себя ярких личностей, которые смотрят на мир не так, как все. Они рубят торты и моются в ванне с колой, бегают на каблуках в полицейской форме и повторяют челлендж #saycheese…

В клипе также приняли участие известные блогеры YanGo (Ян Гордиенко) и Саша Чистова. Все отрываются в абсурдном мире, напоминая миллионам людей, что такое настоящие вечеринки. Тусовка продолжается в контейнере, который затянул всех героев, чтобы привезти VISLOVO во Дворец Спорта к 5 октября. Контейнер стал символом шоу и обложкой нового альбома.

«Тусовка там, где группа „Время и Стекло“. А VISLOVO- это вечеринка, где собираются самые творческие, веселые и отрывные люди. В клипе мы хотим поделиться этой энергией, чтобы каждый, услышав музыку и почувствовав позитивный вайб, забыл обо всех проблемах, самовыражался и отрывался» — прокомментировал Позитив.

Снимали видео на столичной Троещине. Идея клипа принадлежит режиссеру Леониду Колосовскому и MOZGI Production, которые отвечали за производство видео.

Сопродюсер группы «Время и Стекло» Ирина Горовая рассказывала в интервью, как тяжело было в начале карьеры искать свой путь группе. Проект даже хотели закрыть. Предыдущая яркая работа «Время и Стекло» — клип на украиноязычную песню «Дым».

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что Светлана Лобода выпустила клип-экшен «Пуля-дура».

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