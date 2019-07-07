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В Украине похолодает: синоптик дала прогноз погоды на начало новой недели
После рекордно жаркого июня в Украину возвращается прохладная погода с дождями и грозами. На следующей неделе в большинстве областей страны будет не типичная для июля довольно холодная погода. Об этом в Facebook пишет синоптик Наталья Диденко.
По ее прогнозам, понедельник покажет скромные + 20 + 25 градусов. Только на востоке Украины, в Николаевской, Херсонской, Запорожской областях и в Крыму еще задержится лето — + 25 + 30 градусов.
Но в дальнейшем практически везде еще посвежеет.
«Поэтому шутки о легких пуховиках, не такие уж шутки. Особенно, если речь идет о вечерних часах, ночных и о Карпатах», — напоминает Диденко.
Понедельник принесет дожди, местами с грозами и шквалами, в Одесскую, Николаевскую, Херсонскую, Кировоградскую, Черкасскую, Полтавскую, Днепропетровскую и, в восточные области Украины.
На остальной территории будет или совсем сухо, или из красивейших подвижных облаков возможны локальные небольшие дожди.
В Киеве понедельник будет свеженьким — + 21 + 23 градуса, облака будут чередоваться с солнцем, в отдельных районах может пройти небольшой дождь.
Вся следующая неделя в столице будет прохладной, с периодическими дождями.
Напомним, народные синоптики, наоборот, предсказывали, что июль в Украине будет жарким, а температуры свыше +30 градусов продержатся до середины августа.
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