Украина

В Украине похолодает: синоптик дала прогноз погоды на начало новой недели

После рекордно жаркого июня в Украину возвращается прохладная погода с дождями и грозами. На следующей неделе в большинстве областей страны будет не типичная для июля довольно холодная погода. Об этом в Facebook пишет синоптик Наталья Диденко.

По ее прогнозам, понедельник покажет скромные + 20 + 25 градусов. Только на востоке Украины, в Николаевской, Херсонской, Запорожской областях и в Крыму еще задержится лето — + 25 + 30 градусов.

Но в дальнейшем практически везде еще посвежеет.

«Поэтому шутки о легких пуховиках, не такие уж шутки. Особенно, если речь идет о вечерних часах, ночных и о Карпатах», — напоминает Диденко.

Понедельник принесет дожди, местами с грозами и шквалами, в Одесскую, Николаевскую, Херсонскую, Кировоградскую, Черкасскую, Полтавскую, Днепропетровскую и, в восточные области Украины.

На остальной территории будет или совсем сухо, или из красивейших подвижных облаков возможны локальные небольшие дожди.

В Киеве понедельник будет свеженьким — + 21 + 23 градуса, облака будут чередоваться с солнцем, в отдельных районах может пройти небольшой дождь.

Вся следующая неделя в столице будет прохладной, с периодическими дождями.

Напомним, народные синоптики, наоборот, предсказывали, что июль в Украине будет жарким, а температуры свыше +30 градусов продержатся до середины августа.

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