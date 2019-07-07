Украина

Могут возникнуть проблемы: астролог сделала важное предупреждение о выборах в Раду

С 8 июля по 1 августа Земля будет находиться под воздействием ретроградного Меркурия. Наблюдателю будет казаться, что эта планета движется не как обычно, а в противоположном направлении. Парламентские выборы 21 июля придутся как раз на ретроградный Меркурий. Как это отразится на самых выборах и работе нового состава Верховной Рады Украины? Об этом рассказала астролог международной категории, астропсихолог Елена Осипенко.

- Могут возникнуть проблемы с подсчетом голосов, — говорит Елена Осипенко. — Кроме того, вновь избранным депутатам Верховной Рады будет непросто выполнить обещания, которые они дали в ходе предвыборной кампании. Но все же не разочаровать избирателей они смогут — если проявят настойчивость.

Елена Осипенко

Важно отметить, что до 1 августа продлится неблагоприятный период для всяческих новых дел. Но со 2 августа, начнется положительная полоса, которая продлится до 30 октября. Причем, самыми хорошими будут недели растущей луны: со 2 августа по 15 августа. Поэтому первые заседания парламента уместно провести в начале августа.

До 30 октября будет еще два периода растущей луны: с 30 августа по 14 сентября и с 28 сентября по 14 октября.

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