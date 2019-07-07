Происшествия

В Польше автобус с украинцами попал в серьезное ДТП: много пострадавших (видео)

В Польше украинский автобус съехал в глубокий ров на опольском отрезке автомагистрали А4 вблизи Янковице Вельке. 11 человек были доставлены в больницы. Их травмы не являются серьезными. 5 пострадавших уже покинули медучреждения.

В автобусе находилось 37 пассажиров, включая маленького ребенка. Об этом сообщает Польское радио. Автобус вытащили из кювета. Оставшихся пассажиров разместили в близлежащей школе.

Как писали «ФАКТЫ», в июне в Польше случилось ДТП на трассе местного значения из-за того, что водитель потерял управление. В результате инцидента погибли четыре украинца родом из Ровенской области.

Также ранее в Польше украинец пришел на помощь людям, которые попали в серьезное ДТП на трассе возле города Щецин, где столкнулись семь автомобилей. В ходе ДТП погибло 6 человек.

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