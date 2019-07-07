Шоу-бизнес

Даша Астафьева предстала в сексуальном образе в латексе (фото, видео)

Украинская певица и актриса Даша Астафьева опубликовала 7 июля новые фото и видео в Instagram. Поклонники артистки принялись живо комментировать новый образ певицы.

«Песня бомба!!!)) Трек харош, по больше deep_house будет круто!!)))» — написала одна из них в комментариях к постам Даши Астафьевой.

«Даша, открыла Ваши песни для себя!!! Теперь постоянно жду новые!!! Вы супер!!!» — добавила другая.

«Любимый образ)!!! ну и стрижка», — поделился впечатлениями еще один из поклонников актрисы.

Как писали «ФАКТЫ», недавно Даша Астафьева, заявившая недавно, что готова уйти из шоу-бизнеса ради семьи, удивила поклонников тем, что в нежном белом платье в горох с оригинальным кожаным поясом, подчеркивающем тонкую талию, засветилась в киевском метрополитене.

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