Боевики "ДНР" обстреляли российских пропагандистов

Украина

7 июля в 12:56 вблизи прифронтового Коминтерново из минометов калибром 120 мм была обстреляна съемочная группа кремлевского пропагандистского телеканала «Звезда». Никто не пострадал.

Об этом написали российские и сепаратистские СМИ. По словам журналистов, они попали в переделку, когда приехали снимать сюжет об обстрелянном накануне Свято-Спиридоновском храме этого поселка.

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Как всегда, пропагандисты обвинили во всем ВСУ. Мол, стрельба велась целенаправленно по журналистам. Однако местные жители в соцсетях пишут, что это наглая ложь. Обстрел был явно постановочным.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Лолита, которой запрещен въезд в Украину, выступила с концертом в Донецке и Луганске.

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