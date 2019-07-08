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Боевики "ДНР" обстреляли российских пропагандистов
7 июля в 12:56 вблизи прифронтового Коминтерново из минометов калибром 120 мм была обстреляна съемочная группа кремлевского пропагандистского телеканала «Звезда». Никто не пострадал.
Об этом написали российские и сепаратистские СМИ. По словам журналистов, они попали в переделку, когда приехали снимать сюжет об обстрелянном накануне Свято-Спиридоновском храме этого поселка.
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Как всегда, пропагандисты обвинили во всем ВСУ. Мол, стрельба велась целенаправленно по журналистам. Однако местные жители в соцсетях пишут, что это наглая ложь. Обстрел был явно постановочным.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что Лолита, которой запрещен въезд в Украину, выступила с концертом в Донецке и Луганске.
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