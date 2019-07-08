- 11:49 Россия стягивает войска к границам Украины: в сеть попало новое видео
- 11:37 Парубий срочно собирает Раду: что происходит
- 11:22 «Си Бриз-2019»: стало известно, зачем в Одессу прибыла командующая Шестым флотом США
- 11:16 Украинская футболистка подписала контракт с сильнейшим клубом Испании
- 11:16 В Киеве мужчина остановился на месте ДТП и украл перфоратор погибшего водителя: сеть в шоке
- 11:15 Шокирующая статистика: за год в мире более 50 тысяч женщин были убиты своими партнерами или близкими родственниками
- 11:11 У фонтана «Киевский слон», из 6-метрового хобота которого била вода, горожане назначали встречи
- 10:58 Убил женщину и отрубил голову: интим в Запорожье закончился кровавой драмой
- 10:55 Повторной жеребьевки не будет: в ЦИК сделали важное заявление о выборах в Раду
- 10:32 Данилюк метит на пост премьера: сделано свежее заявление
- 10:29 Полторак рассказал семьям пленных моряков, что делается для их возвращения домой
- 10:27 Мэрайя Кэри открыла бутылку силой своего голоса, присоединившись к челленджу знаменитостей
С гопниками и убийцами не разговаривают: в сети волна возмущения из-за совместного марафона NewsOne и "Россия-24"
Украинцы активно продолжают критиковать анонсированный телемост между Украиной и Россией, который собираются провести украинский NewsOne и российские пропагандисты с «Россия-24».
«Привет, я Россия. Я принесла в твою страну войну. И теперь нам надо поговорите. Серьезно? С гопниками не говорят — им отвечают силой, ибо только силу они и понимают… С русскими не разговаривают. Не о чем. Не со всеми, но большинством. С Россией не разговаривают. Точка. А то понапридумывали здесь телемостов», — написала на своей страничке в социальных сетях известная певица Татьяна Власова.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», одесский активист Сергей Стерненко в качестве тем для беседы с пропагандистами предложил обсудить иловайский котел, обстрел Мариуполя и сбитый над Донцком «Боинг» Малазийских авиалиний.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мама маленького мальчика так громко крикнула на всю улицу: «Брось каку!», что четыре мужика, оглядываясь, выбросили сигареты, а пятый шарахнулся от жены...