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Украина

С гопниками и убийцами не разговаривают: в сети волна возмущения из-за совместного марафона NewsOne и "Россия-24"

9:47 8 июля 2019 262
Марафон «Надо поговорить»
Инф. «ФАКТОВ»

Украинцы активно продолжают критиковать анонсированный телемост между Украиной и Россией, который собираются провести украинский NewsOne и российские пропагандисты с «Россия-24».

«Привет, я Россия. Я принесла в твою страну войну. И теперь нам надо поговорите. Серьезно? С гопниками не говорят — им отвечают силой, ибо только силу они и понимают… С русскими не разговаривают. Не о чем. Не со всеми, но большинством. С Россией не разговаривают. Точка. А то понапридумывали здесь телемостов», — написала на своей страничке в социальных сетях известная певица Татьяна Власова.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», одесский активист Сергей Стерненко в качестве тем для беседы с пропагандистами предложил обсудить иловайский котел, обстрел Мариуполя и сбитый над Донцком «Боинг» Малазийских авиалиний.

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