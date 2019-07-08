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Надо поговорить про Мариуполь, Иловайск и "Боинг": в Украине мощно ответили на скандальный эфир NewsOne
Организатором телемарафона «Надо поговорить» — украинскому каналу NewsOne, который принадлежит соратнику главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За життя» Виктора Медведчука Тарасу Козаку, и российскому пропагандитскому «Россия 24» рассказали, что может стать темой разговора.
«Иловайск, Мариуполь, Волноваха, малазийский „Боинг“. Ну что же, давайте. Надо поговорить», — написал в своем Twitter одесский активист Сергей Стерненко, выложивший фотографии последствий российской агрессии в Украине — похороны наших бойцов, погибших под Иловайском, обстрел Мариуполя из «Градов», расстрелянную маршрутку с мирными жителями под Волновахой и сбитый из российского «Бука» в небе над Донецком «Боинг» Малазийских авиалиний.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Террорист «ДНР» Владимир Цемах, которого СБУ похитило и вывезло из оккупированного Снежного (Донецкая область), на видео признался, что сам прятал российский «Бук», из которого был сбит рейс МН17.
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Муж вычитывает супругу: — Люба, ты обнаглела вообще! Мало того, что заявилась поздно ночью, так еще и в стельку пьяная!.. — Да какая пьяная?! Мы с кумой выпили всего-то по чуть-чуть. Я даже посуду всю перемыла! — Ага! Подсолнечным маслом!!!