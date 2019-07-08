Украина

Надо поговорить про Мариуполь, Иловайск и "Боинг": в Украине мощно ответили на скандальный эфир NewsOne

Организатором телемарафона «Надо поговорить» — украинскому каналу NewsOne, который принадлежит соратнику главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За життя» Виктора Медведчука Тарасу Козаку, и российскому пропагандитскому «Россия 24» рассказали, что может стать темой разговора.

«Иловайск, Мариуполь, Волноваха, малазийский „Боинг“. Ну что же, давайте. Надо поговорить», — написал в своем Twitter одесский активист Сергей Стерненко, выложивший фотографии последствий российской агрессии в Украине — похороны наших бойцов, погибших под Иловайском, обстрел Мариуполя из «Градов», расстрелянную маршрутку с мирными жителями под Волновахой и сбитый из российского «Бука» в небе над Донецком «Боинг» Малазийских авиалиний.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Террорист «ДНР» Владимир Цемах, которого СБУ похитило и вывезло из оккупированного Снежного (Донецкая область), на видео признался, что сам прятал российский «Бук», из которого был сбит рейс МН17.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter