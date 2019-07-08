Спорт

Не позвал тестя: звездный Гарет Бэйл сыграл свадьбу на одном из испанских островов (фото)

Некогда самый дорогой футболист мира, форвард мадридского «Реала» и сборной Уэльса Гарет Бэйл женился на подруге детства Эмме Рис-Джонс. Торжественная церемония, на которой присутствовали около 60 человек, прошла в пятизвездочном отеле на испанском острове Тагомаго недалеко от Ибицы.

При этом некоторые родственники девушки остались недовольны проведением торжества, сообщает The Sun. Как выяснилось, нападающий не пригласил на церемонию бракосочетания отца Эммы, осужденного за мошенничество. Также о мероприятии не знали дедушка невесты Джон и бабушка Ева, которые воспитывали Рис-Джонс. Причины такого решения пары пока неизвестны.

«Не могу поверить в то, что они сделали. Я ведь заменил ей отца. Она же спрашивала меня, поведу ли я ее к алтарю, когда она будет выходить замуж», — сказал Джон Макмюррей.

Сообщается, что в конце 2019-го пара сыграет еще одну церемонию для тех, кого молодожены не позвали на первое торжество.

Кстати, свадьба Гарета Бэйла и Эммы Рис-Джонс должна была состояться еще прошлым летом в Италии. Но тогда торжество отменили. Причиной стали разногласия девушки со своим отцом. Эмма надеялась, что перенос свадьбы поможет наладить отношения с отцом, а также вернуть физическую форму после рождения третьего ребенка.

Эмма со своим отцом Мартином

Кстати, 29-летний Гарет и 27-летняя Эмма познакомились еще в детстве: они учились в одной школе Whitchurch High School в Кардиффе. У пары трое детей — 6-летняя Альба-Вайолет, 3-летняя Нава-Валентина и годовалый Аксель-Чарльз.

Гарет и Эмма учились в родной школе в Кардиффе

Футболист сборной Уэльса с дочерью Альбой-Вайолет

Все свои голы Гарет посвящает жене: футболист даже запатентовал так называемое рукотворное сердце, которое он демонстрирует всякий раз после того, как забьет мяч.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что знаменитый капитан «Реала» Серхио Рамос сыграл роскошную свадьбу на ферме.

Фото Getty Images



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