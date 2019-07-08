Украина

В Украине много тех, кто любит Путина: Гордон выступил с резким заявлением

Известный журналист Дмитрий Гордон считает, что сторонники партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», которая принимает участие в досрочных выборах в Верховную Раду, являются апологетами президента России Владимира Путина и «русского мира».

«Украина — нормальная демократическая страна, любят — голосуют», — заявил он в интервью «Апострофу». Комментируя тот факт, что эта политическая сила выступает за прямые переговоры со страной-агрессором и их ставленниками в оккупированных Донецке и Луганске, Дмитрий Гордон сказал, что не нужно «путать мир и капитуляцию».

«Какой Луганск и Донецк? Нет Луганска и Донецка — есть Москва. Луганск и Донецк — это украинские города, украинские территории, которыми руководит Москва, поставив своих марионеток во главе этих так называемых территориальных образований», — отметил журналист.

Говоря о политических симпатиях украинцев, которые поддерживают пророссийские силы, Дмитрий Гордон сказал, что подходит к этому «философски». «Я понимаю, что у Медведчука (один из руководителей „Оппозиционно платформы — За жизнь“ Виктор Медведчук, — Ред.) есть свои последователи. У Шария (блогер Анатолий Шарий, которому отказали в регистрации кандидатом в народные депутаты Украины. — Ред.) тоже есть свои последователи. Посмотрим, сколько он наберет — это будет его результат. Это тоже нормально. Это и есть демократия», — заявил журналист и добавил, что тем, кто хочет увеличить количество своих сторонников, нужно «быть лучше». «А если не можешь — значит, за ними идут. Это нормально», — добавил он.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», политтехнолог Алексей Голобуцкий считает, что главе политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктору Медведчуку пытаются создать образ «выдающегося» политика, с тем, чтобы помочь ему после выборов занять одну из самых высоких должностей в стране.



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