ЦИК отказала блогеру Шарию в регистрации кандидатом в нардепы: стали известны причины

Украина

Центральная избирательная комиссия отказала в регистрации кандидатом в депутаты Анатолию Шарию на основании информации из сети, не получив официального подтверждения, что блогер не живет в Украине. Об этом говорится в решении Шестого апелляционного административного суда, которое было обнародовано во вторник.

Само заседание суда, которое обязало ЦИК зарегистрировать Шария, состоялось 26 июня, напоминает УП.

Позже Верховный суд также обязал Центризбирком «повторно рассмотреть документы Шария на регистрацию кандидатом». Решение Верховного суда еще не опубликовано в реестре.

ЦИК отказала блогеру из-за сомнений, что он 5 лет не проживает в Украине. В материалах судебного дела говорится, что такой вывод в комиссии сделали на основании сообщений средств массовой информации.

В частности, Центризбирком сослался на канал на YouTube жены Шария, статьи в онлайн-изданиях и обращения Комитета освобождения политзаключенных Украины, адресованных президенту Литовской республики Дали Грибаускайте.

Кроме того, ЦИК обращалась в Государственную пограничную службу с запросом относительно пересечения Шарием границы Украины. Пограничники ответили, что «информация о данном лице отсутствует».

Суд решил, что сведения из интернет-источников не могут считаться обоснованным при отсутствии подтверждений Госпогранслужбы, Министерства внутренних дел, Министерства иностранных дел и тому подобное.

«Украинская правда» пыталась получить объяснения в пресс-службе ГПС относительно въездов и выездов Шария. Однако в ведомстве сказали, что комментировать ситуацию «некому» и предложили обратиться к ним на следующий день.

Ранее Анатолий Шарий сам неоднократно рассказывал, что уехал из Украины якобы из-за политического преследования и живет в Европе.

Как известно, 8 июня 2012 года Шарий попросил убежище и получил пятилетний статус политического беженца и вид на жительство в Евросоюзе от Литвы. Украину журналист покинул якобы из-за преследования со стороны милиции.

По состоянию на 2013 год относительно Шария было возбуждено два уголовных дела — за хулиганство (из-за стрельбы в «Макдональдсе») и заведомо ложном сообщении о преступлении с искусственным созданием доказательств обвинения (из-за заявления о нападении на его автомобиль).

Журналист назвал дела сфабрикованными и считал их попыткой давления в связи с профессиональной деятельностью. В апреле 2019 года Шевченковский районный суд отменил арест и розыск Шария по одному из дел против него. Сейчас блогер все еще находится в розыске. Согласно данным реестра МВД, у следствия есть решение суда о его аресте.

В 2019 году Шарий объявил о намерении баллотироваться в Верховную Раду. Он основал «Партию Шария» и подал документы в ЦИК.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», сотни активистов и простых граждан во вторник вечером, 2 июля, поддержали акцию протеста в центре Киева под названием «Терпеть больше нельзя». Причиной тому стало решение сперва Верховного суда, а затем ЦИК относительно регистрации кандидатом в народные депутаты Андрея Клюева, который был главой Администрации президента во времена Януковича. Вторым резонансным решением стала регистрация Центризбиркомом в качестве кандидата в нардепы блогера Анатолия Шария. С 2014 года он активно критикует события в Украине после Революции достоинства, а также украинскую власть. Сбежал из Украины после открытия в отношении него уголовного дела по факту стрельбы в столичном McDonald's. Последние несколько лет проживает в Европе, что также не помешало ЦИК зарегистрировать его кандидатом в нардепы. В апреле 2019 года суд отменил арест и розыск Шария.

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