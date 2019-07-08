25.56 / 25.85 28.67 / 29.13
Киев: +21
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Парадокс: на саммит Украина — ЕС не пустили вице-премьера по вопросам евроинтеграции (видео)

15:57 8 июля 2019 568
Иванна Климпуш-Цинцадзе у Мариинского дворца
Инф. «ФАКТОВ»

На саммит Украина — Евросоюз, который начался в Киеве 8 июля, не попала профильный вице-премьер-министр Иванна Климпуш-Цинцадзе, которая отвечает в правительстве за евроинтеграционные вопросы.

Как сообщает «Европейская правда», вице-премьер обвинила в происходящем главу Кабмина Владимира Гройсмана. «Премьер принял решение исключить меня из делегации, ибо в предыдущих списках я была, а команда нового президента стала заложником тех интриг, которые ведет глава правительства», — заявила Климпуш-Цинцадзе и добавила, что на встречу с представителями ЕС не пришли люди, которые в украинском правительстве занимаются тематикой евроинтеграции.

На своей страничке в соцсетях Иванна Климпуш-Цинцадзе показала, как ее не пускали в Мариинский дворец.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», офис вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции в Украине был создан в 2016 году.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины