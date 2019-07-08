Украина

Парадокс: на саммит Украина — ЕС не пустили вице-премьера по вопросам евроинтеграции (видео)

На саммит Украина — Евросоюз, который начался в Киеве 8 июля, не попала профильный вице-премьер-министр Иванна Климпуш-Цинцадзе, которая отвечает в правительстве за евроинтеграционные вопросы.

Как сообщает «Европейская правда», вице-премьер обвинила в происходящем главу Кабмина Владимира Гройсмана. «Премьер принял решение исключить меня из делегации, ибо в предыдущих списках я была, а команда нового президента стала заложником тех интриг, которые ведет глава правительства», — заявила Климпуш-Цинцадзе и добавила, что на встречу с представителями ЕС не пришли люди, которые в украинском правительстве занимаются тематикой евроинтеграции.

На своей страничке в соцсетях Иванна Климпуш-Цинцадзе показала, как ее не пускали в Мариинский дворец.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», офис вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции в Украине был создан в 2016 году.

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