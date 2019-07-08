В Харькове затопило крупный супермаркет: видео с места ЧП

Общество и люди

В Харькове, где недавно затопило станцию метро «Московский проспект», «поплыл» супермаркет АТБ на Салтовке.

Видео потопа в магазине, где вода стояла не только на полу, но и на кассовых аппаратах, в сеть выложил ресурс «ХС.Харьков». «Работники супермаркета в куртках и капюшонах. Залило не только зал, но и кассы. АТБ, 602 микрорайон», — говорится в комментарии к видео.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве во время сильного ливня в районе станции метро «Академгородок» затопило не только улицы и подземные переходы, но и один из магазинов, откуда вода унесла товар.





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