Супрун рассказала, как правильно есть шоколад

Здоровье и медицина

Из всех видов шоколада самым полезным является черный. Шоколад, который не тает в руках, скорее всего подделка, и его лучше не есть. Вместо молока, шоколад и какао лучше сочетать с ягодами и фруктами, богатыми клетчаткой. Такие советы дает и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, продолжая серию полезных советов по организации здорового питания.

«Молочный шоколад, ароматизированный, сладкий, шоколадные поливы на печенье и конфетах или быстрорастворимая какао-смесь из сахара, сухого молока, каких-то примесей и сомнительного какао еще никого не вылечили», — предупреждает Супрун.

Самыми полезными для здоровья являются черный шоколад без сахара и с минимальной термообработкой, а также чистый какао-порошок. В шоколаде масла какао и порошка какао должно быть не менее 70%. В списке ингредиентов какао и масло какао должны стоять на первом месте, а сахар — на последнем.

Какао хорошо сочетается с ягодами, поскольку оба эти продукты богаты полифенолами. Также какао полезно вместе с продуктами, богатыми клетчаткой: финиками, орехами, бананами, овсянкой, яблочной или ягодной пастилой.

Родительский миф о том, что детям нельзя какао-продуктов, наука опровергла. Малышам не стоит есть шоколад, поскольку это дополнительный сахар, вред для зубов и лишние калории. А вот какао или масло какао положительно влияют на состояние пищеварительной системы. Шоколад может спровоцировать дерматит у ребенка из-за наличия молока, орехов или высокого содержание никеля, а какао, напротив, предотвращает пищевые аллергии.

Напомним, ранее «ФАКТЫ» писали, как шоколад может помочь гипертоникам и как с помощью масла какао приготовить эффективное средство против кашля.

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