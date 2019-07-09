Победительница украинского конкурса красоты вышла замуж за российского олигарха из списка Forbes

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Российский бизнесмен Игорь Кесаев, занимающий 35-ю строчку в рейтинге богатейших людей России по версии Forbes, женился на украинской модели Ольге Клименко. Об этом сообщает информационный портал Super.ru.

По данным издания, 52-летний олигарх, владеющий сетями магазинов «Дикси», «Виктория», «Бристоль» и «Красное&Белое», подарил 28-летней супруге ресторан в башне «Меркурий Сити Тауэр» в «Москва-Сити». Девушка ведет кулинарные шоу на принадлежащем ему телеканале World Fashion.

Последние несколько лет девушка из Житомира ходила у Кесаева в любовницах, а тот, еще будучи женатым на первой супруге Стелле, не стесняясь выводил в свет Ольгу. В 2017-м олигарх наконец-то развелся, а недавно осчастливил штампом в паспорте «Мисс Украина».

Клименко, которая, по данным источников, уже взяла фамилию супруга. Модель отучилась на социолога в Национальном авиационном университете в Киеве. В 2013 году ее признали самой красивой блондинкой Украины на конкурсе «Мисс Блонд Украина», а через год получила признание на международном конкурсе в Ливане.

Известно, что девушка увлекается стрип-пластикой и любит петь с друзьями в караоке.

Для бизнесмена это второй брак, он развелся в 2017 году. Его первая жена, Стелла Кесаева, продолжает называть себя «женой миллиардера» и активно пользуется арт-пространством на 4-м этаже все той же башни, считая его своей площадкой для проведения выставок, премьер и различных акций. Она владеет фондом поддержки искусства Stella Art Foundation, арт-пространство которого расположено на одном из этажей башни «Меркурий Сити Тауэр».

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