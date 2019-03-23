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«Залетела»: в Сети назвали причину скоропалительной свадьбы порнозвезды Берковой с миллиардером
Российская порноактриса Елена Беркова, недавно попавшая в больницу с серьезным недомоганием, не успела вернутся домой, как вновь шокировала публику. Сразу же после выписки звезда фильмов для взрослых закатила вечеринку по случаю своего 34-го дня рождения, который был еще 11 марта, а на празднике гордо объявила, что в шестой раз выходит замуж, напоминает российский Пятый канал.
Избранником Берковой, которого она тут же представила гостям, оказался миллиардер и блогер Александр Путинцев.
Выяснилось, что у Елены уже полгода роман с 42-летним бизнесменом и он настолько потерял голову от порноактрисы, что буквально сразу же сделал ей предложение, подарив кольцо с внушительным камнем.
О Путинцеве известно не очень много и доподлинно не ясно, на чем мужчине удалось сколотить столь внушительное состояние. В настоящее же время он ведет различные тренинги, в частности, обучая людей, как заработать огромные деньги. Кроме того, Александр — мастер спорта международного класса по пауэрлифтингу, а еще увлекается велоспортом и альпинизмом. Например, он четыре раза поднимался на Эльбрус зимой и один раз — на пик Ленина.
До недавнего времени избранник Берковой жил за границей, но теперь готов обосноваться в Москве. Однако поклонники Елены недоумевают, зачем же сразу идти с возлюбленным под венец, ведь только осень 2018-го артистка переживала уже пятый развод — с актером Андреем Стояновым, с которым они тоже казались идеальной парой.
Ответ прост, уверены интернет-пользователи: Беркова ждет от миллиардера ребенка. Этим объясняется и недавняя госпитализация звезды, которой ни с того ни с сего стало плохо, и изменения ее фигуры: многие отметили, что артистка «разжирела», хотя сама она заверяла, что постоянно сидит на диете.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Елена Беркова была экстренно госпитализирована 19 марта в одну из клиник в Москве в полуобморочном состоянии. По неподтвержденной версии, она была госпитализирована из-за постоянных диет и голоданий. Елена провела ночь в больнице и мгновенно уснула после принятых лекарств и уколов. Все это время рядом со знаменитостью находился ее друг. По предположению очевидцев, возможно, новый бойфренд.
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