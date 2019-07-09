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«Нужна не просто картинка»: стало известно, когда завершится подготовка встречи Зеленского и Трампа
На этой неделе представители команды президента Украины Владимира Зеленского прибудут в Вашингтон, чтобы совместно с посольством Украины готовить встречу лидеров двух стран. Об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в США Валерий Чалый, пишет Укринформ.
«Мы работаем над этим. На этой неделе, вы увидите, приедут (в Вашингтон. — Ред.) представители президента Зеленского, и мы совместно будем здесь работать, чтобы определить и дату визита, и наполнить его содержанием. Я думаю, это вопрос следующих месяцев», — рассказал дипломат.
На вопрос журналистки он добавил, что «в августе-сентябре визит должен быть полностью подготовлен».
При этом Чалый решительно опроверг предположение, звучавшие в последнее время в Украине: мол, США ждут, а президент «не едет, потому что не может найти времени».
«Ни президенту Зеленскому, ни Украине, ни Соединенным Штатам не нужна картинка, просто картинка двух президентов. Они между собой найдут химию. Они уже в телефонных разговорах между собой нашли эту химию отношений. Другое дело — каким будет содержание», — заявил посол.
Дипломат добавил, что в посольстве Украины осуществляется интенсивная работа по подготовке содержания встречи двух президентов.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», президент США Дональд Трамп поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах. Также он поздравил украинский народ с мирными и демократическими выборами. В свою очередь, глава Украинского государства сделал ответный шаг, поздравив своего американского коллегу с днем рождения. Свое поздравление глава государства написал в своем сервисе микроблогов Twitter. «Счастливого дня рождения, господин президент Дональд Трамп! Желаю вам держать весь мир в движении», — пожелал украинский президент.
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