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Зеленский поздравил Трампа: что об этом известно
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил с днем рождения президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Свое поздравление глава государства написал в своем сервисе микроблогов Twitter.
«Счастливого дня рождения, господин президент Дональд Трамп! Желаю вам держать весь мир в движении», — пожелал украинский президент.
Happy B-day, Mr. President @realDonaldTrump! Wishing you to keep the whole world on the go!— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) 14 июня 2019 г.
Как известно, 14 июня Дональду Трампу исполняется 73 года. Как представитель Республиканской партии США он стал президентом в возрасте 70 лет.
Тем временем американский лидер решил поздравить армию своей страны с 244-летием.
«С днем рождения, наша большая армия. Америка любит тебя!, — написал Трамп.
HAPPY BIRTHDAY to our GREAT @USArmy. America loves you! #ArmyBday pic.twitter.com/MyypBVGMoW— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 14 июня 2019 г.
Ранее сообщалось, что Зеленский может встретиться с президентом США Дональдом Трампом после саммита G20, который запланирован на 28−29 июня. Впоследствии в Администрации президента назвали эту дату фейковой. Позже стало известно, что Трамп пригласил президента Украины Владимира Зеленского посетить с официальным визитом Вашингтон.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», посол Украины в США Валерий Чалый заявил журналистам в кулуарах «Украинских дней» в Конгрессе США, что визит президента Украины Владимира Зеленского в США и его встреча с Дональдом Трампом в Вашингтоне может состояться в августе. «Президент Украины получил приглашение президента США Дональда Трампа, которое имеет четкие сигналы. Мне очень нравится его содержание — о стратегическом партнерстве, о том, что президент США и Соединенные Штаты поддерживают Украину, и которое содержит приглашение посетить Белый дом», — заявил украинский дипломат.
По его словам, судьбоносная встреча может состояться сразу же после внеочередных парламентских выборов в Украине. В настоящее время, констатировал Чалый, посольство Украины в США вместе с МИД Украины и Администрацией президента работает над подготовкой «содержательного визита в Соединенные Штаты».
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