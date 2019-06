Зеленский поздравил Трампа: что об этом известно

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил с днем рождения президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Свое поздравление глава государства написал в своем сервисе микроблогов Twitter.

«Счастливого дня рождения, господин президент Дональд Трамп! Желаю вам держать весь мир в движении», — пожелал украинский президент.

Happy B-day, Mr. President @realDonaldTrump! Wishing you to keep the whole world on the go!