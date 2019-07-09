А запах! В метро Вены появились "ароматные" поезда

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В столице Австрии Вене система кондиционирования вагонов помимо поддержания определенного температурного режима с июля стала еще и освежать воздух — в нее теперь подаются несколько душистых ароматов. Об этом сообщили в компании-операторе венского городского транспорта Wiener Linien, пишет ТАСС.

В экспериментальном проекте принимают участие поезда на линиях U1 и U6. Двери вагонов «ароматических поездов» помечены цветочными наклейками, предупреждающими о необычных запахах в вагоне.

«Для нас очень важно, чтобы пассажиры чувствовали себя комфортно <…> поэтому мы решили запустить проект из ароматических поездов», — пояснила журналистам депутат городского совета по вопросам общественного транспорта Улли Зима.

Метро предложило пассажирам четыре поезда с четырьмя разными ароматами: расслабляющий фруктово-цветочный Relax, освежающий и цитрусовый Energize, бодрящий Fresh White Tea и насыщенный кедровый Happy Enjoy. Пассажирам также предлагается проголосовать за самый лучший запах в интернете на официальной странице метро.

«Пассажиры могут в ближайшие дни сами решить, какой аромат им нравится больше всего», — отметил генеральный директор Wiener Linien Гюнтер Штайнбауер.

Современный венский метрополитен был открыт в 1976 году. При строительстве его сети включили в себя участки старой городской железной дороги, построенной в конце XIX — начале XX века. Сейчас метро австрийской столицы состоит из пяти веток. Все они интегрированы в систему городского наземного транспорта и железнодорожных вокзалов Вены.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», популярная украинская певица и актриса Даша Астафьева также внесла свой вклад в ароматизацию киевского метро: певица в нежном белом платье в горох с оригинальным кожаным поясом, подчеркивающем тонкую талию, засветилась в киевском метрополитене, даря пассажирам свой неповторимый аромат.

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