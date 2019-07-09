Святослав Вакарчук впервые показал жену и дочь (фото)

Шоу-бизнес

Известный музыкант и теперь политик Святослав Вакарчук, баллотирующийся в Верховную Раду на ближайших парламентских выборах, удивил редкими семейными фото с женой и дочерью. На своей странице в Instagram, которую завел не так давно, Вакарчук показал коллаж из фотографий с родными людьми — женой Лялей Фонаревой и дочерью. Снимок был размещен ко Дню семьи, который сегодня, 8 июля, отмечают в Украине.

В заметке к фото Вакарчук поблагодарил родных женщин за их поддержку.

«Если бы не моя семья, я не стал бы тем, кем являюсь сейчас. Спасибо вам, мои родные», — написал Вакарчук под милыми семейными кадрами.

Диане уже 26 лет. Она — дочь Ляли от первого брака с бизнесменом Владимиром Тарасюком. Святослав Вакарчук никогда не афишировал свою личную жизнь и не говорил о любимой женщине. С Лялей они вместе уже около 19 лет. Официально пара расписалась в 2015 году и тайно сыграла скромную свадьбу.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что Алла Пугачева поделилась необычным фото младшей дочери.

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