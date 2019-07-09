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Слава Каминская после развода поразила пикантным фото
Популярная певица, участница группы «НеАнгелы» Слава Каминская, которая официально развелась с мужем Эдгаром Каминским, показала, как проводит время без него. Звезда с головой окунулась в работу, а выходные проводит с детьми — 4-летним сыном Леонардо и 3-летней дочерью Лаурой. В ежедневных заботах Слава находит время и для отдыха. Она опубликовала в Instagram новое фото в купальнике, продемонстрировав сексуальные изгибы своего стройного тела.
«Твои слова водица», — загадочно подписала снимок Слава.
Подписчики в сети засыпали ее комплиментами, отметив красивый купальник с оригинальным декором на плече, а также расхвалили ее роскошную фигуру.
Также Каминская показала новые фото с детьми и то, как проводит время с пользой для себя и для общества.
Певица вместе с активистами высадила деревья в столичном сквере. На работы она явилась в модной обуви от дорогого бренда.
Напомним, Слава и Эдгар Каминские прожили в браке пять лет. В 2017 году муж певицы уже подавал на развод, но тогда паре удалось сохранить отношения. Видимо, тогда их брак дал серьезную трещину. В начале июля они официально развелись и прокомментировали свое решение. Судя по публикациям в сети, Слава осталась в обиде на мужа. Эдгар в свою очередь сделал неоднозначный пост о совей матери, в котором подписчики увидели настоящую причину развода.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что Оля Фреймут показала идеальную фигуру в купальнике.
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— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!