37-летняя Оля Фреймут показала идеальную фигуру в купальнике (фото)

Шоу-бизнес

Известная телеведущая Оля Фреймут, которая недавно впервые показала свою младшую сестру и рассказала об отношениях с ней, показала редкое фото в купальнике. Телезвезда, предпочитающая в сети обсуждать в основном новые книги, гендерные вопросы и воспитание детей, удивила редким фото в бикини. Оля опубликовала в Instagram редкий снимок в открытом купальнике, показав свою идеальную спортивную фигуру. Стоит отметить, что 37-летняя мать троих детей выглядит превосходно. И даже возрастные изменения придают женщине определенного шарма.

«Императрица Австрии Сиси была очень красивой, иконой стиля. Но в 34 года запретила фиксировать себя на портретах. Не хотела разочаровывать поклонников лицом с признаками старения. Как я понимаю Сиси, но стыдиться себя с годами не стоит. С возрастом нахожу на лице черты, которых не было в юности. Уверенность, спокойствие, жизненный опыт. Разве это нужно прятать?», — считает Оля.

Сейчас она вместе со старшей дочерью Златой отдыхает в Индонезии.

Ранее Фреймут показала элегантные соблазнительные образы в кружевах.

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