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Человек собаке друг: певица Слава Каминская с мужем Эдгаром впервые прокомментировали развод
Популярная украинская певица, участница группы «НеАнгелы» Слава Каминская и пластический хирург Эдгар, который стал инициатором развода и подал заявление в суд, все еще остаются супругами. Заседание суда, назначенное на 12 июня, перенесли по просьбе представителей Славы. Певица надеется решить все спорные вопросы мирным путем. К слову, ни она, ни Эдгар лично на заседание не явились и попросили суд не пускать журналистов, чтобы не выносить ссор из избы.
Официально они все еще остаются супругами, но подтвердили разрыв, оставив первые комментарии в социальных сетях. Слава опубликовала в Instagram веселое фото и оставила ироничный пост.
«На этом месте могла бы быть ЧБшечка, под ней грустная цитата, со стратегически завуалированным месседжем, направленным в целевую аудиторию? Но … Человек собаке друг, а зомби зомби зомби?», — написала Слава.
Эдгар пытался не затрагивать личную тему, он похвастался в сети открытием своей клиники и написал благодарственный пост, в котором отметил свою команду, партнеров, маму и ни слова не сказал о Славе. Подписчики засыпали его гневными комментариями и, очевидно, вынудили, все же высказаться о разводе.
«Я благодарен ей за всё. Когда ты живешь в браке, в настоящей любви, то всё делается от души, от чистого сердца и ты не ждёшь оды и хвалы. Семейные поступки именно такие. Я не делаю ничего спонтанно. Все мои поступки взвешенные и обдуманные. Первый раз я подал на развод в 2017 году. Спустя полгода, перед судебным процессом, дал себе второй шанс. Я всегда так делаю — даю второй шанс не другому человеку, сотруднику, другу или знакомому, а именно себе, ведь это моё решение, мой поступок и мой вывод. Второй шанс — это время для анализа первого решения и вывода. Временной промежуток, как правило, небольшой. В нашем случае он длился 2 года — 2 года анализов, сравнений, выводов. Я принял решение, и оно связано только со Славой, с рядом фактов и обстоятельств. Ни с кем другим», — откровенно написал Эдгар.⠀
Однако он не стал называть причину развода. Говорит, что это — их семейное дело. Истинные мотивы знают только очень близкие люди, которые не комментируют их отношения. Каминский также попросил оставить их в покое и не спекулировать на теме развода.
«Вам будет сложно понять произошедшее. Вы 100% не знаете нас. Мне и самому до сих пор не верится. Во что я верю? В счастье своих детей и их светлое будущее», — написал Эдгар.
Напомним, Эдгар и Слава поженились в 2014 году. Пара воспитывает 4-летнего сына Леона и 3-летнюю дочь Лауру.
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