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Авторы идеи телемоста с Россией не отказались от своего замысла и ищут новый формат, — Тука
Несмотря на то, что против организаторов телемоста с Россией зарегистрировали уголовное производство, авторы идеи «поговорить» со страной-агрессором не отказались от проведения телемарафона.
По информации замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Георгия Туки, рассматривается трехсторонний формат «Надо поговорить» — с участием Украины, России и Беларуси.
«СНБО стоит предложить системное решение, которое сделает невозможным в принципе деятельность российской „мягкой силы“ на территории нашего государства», — пишет Тука на своей страничке в социальных сетях.
Тем временем стало известно, что Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую проверку канала NewsOne из-за инициативы о проведении телемоста с Россией. Об этом сообщает ресурс «Раньше всех. Ну почти».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», генеральный прокурор Юрий Луценко рассказал о связи телеканала с банком страны-агрессии — России и выписанной повестке на допрос владельцу NewsOne Тарасу Козаку.
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