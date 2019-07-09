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В украинской полиции кадровый голод: в каких регионах самая большая нехватка полицейских
После начатой четыре года назад реформы МВД, по состоянию на 1 июня 2019 года в Национальной полиции Украины насчитывается 19,4 тысячи вакантных мест — некомплект составляет 15,3%, сообщает УНН.
В ответе на запрос журналистов, в Департаменте кадрового обеспечения Национальной полиции Украины уточнили, что больше всего сотрудников не хватает в Департаменте патрульной полиции — количество вакантных должностей составляет 3,8 тысячи или 20,9%.
Также большая нехватка кадров в ГУНП в Киевской области (1,3 тысячи иИли 22,2%) и Черкасской области (0,6 тысяч или 22,8%).
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», патрульная из Одессы Зоя Мельник рассказала в Facebook о том, как «реформированная патрульная полиция превратилась из новых в старых добрых колядныков на дороге».
После откровений патрульной руководство заявило, что в отношении Зои Мельник идет служебная проверка, но участники дискуссий в социальных сетях поддержали девушку.
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