Общество и люди

В среду, 10 июля, в Украине продолжится снижаться температура, что наблюдалось и в последние дни.

«Холод не только будет продолжаться в ближайшее время в Украине, но и еще больше подсинит наши утренние и вечерние носы. Ближайшей ночью температура воздуха в большинстве областей Украины опустится до + 7 + 14 градусов. Днем, конечно, потеплеет — ожидается + 17 + 24 градуса. В южной части 10 июля будет + 12 + 16 градусов, днем +23 + 26 градусов», — прогнозирует синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, вместе с атмосферными фронтами северо-восточного циклона Pirmin в большинстве областей Украины пройдут дожди. А влияние атлантического антициклона Winnie определит преимущественно сухую погоду в южной и юго-восточной части страны. В западных и северных районах ожидается порывистый ветер.

В Киеве в среду, 10 июля, ожидается периодический дождь, временами порывистый западный ветер, ночью 12 + 14 градусов, днем около +20 градусов.

«Эта практически сентябрьская свежесть среди июля продлится долго в Украине, на жару не рассчитывайте, одевайтесь и живите согласно прогнозу погоды, самой погоды и ваших вкусов. Все так сетовали на летнюю жару, что она обиделась и ушла. Говорят, что не следует озвучивать свои желания, а то они могут осуществиться. Но теплая погода еще, конечно, будет. Ведь лето!» — шутит синоптик.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», непогода стала причиной падения большого дерева в Мелитополе. Камеры наблюдения у здания райадминистрации зафиксировали момент, как на припаркованный автомобиль падает дерево, задевает еще одну проезжавшую мимо машину и обрывает провода с линий электропередач.

Фото Сергея Тушинского, «ФАКТЫ»

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