Общество и люди

Доставайте зонты и свитера: синоптик рассказала о погоде в ближайшие дни

Во вторник, 9 июля, в Украине ожидается прохладная и дождливая погода, не типичная для второго месяца лета.

«Дожди наиболее вероятные на севере, западе и местами в Одесской области. На остальной территории — в восточных и центральных регионах, а также в значительной части южных областей, удержится сухая солнечная погода», — прогнозирует синоптик Наталья Диденко.

Синоптик предполагает, что температура воздуха в течение дня пока будет колебаться в пределах + 19 + 24 градусов, а на западе местами ожидается + 18 + 20 градусов, в южной части и на юго-востоке будет традиционно теплее — до +25 + 28 градусов.

«В середине недели уже вспомним о пиджачках, свитерах, а голые колени граждан спрячутся под джинсами и уважаемыми брюками. Ночью возможны даже легкие пуховички — погода порадует почти осенью: + 8 + 13 градусов», — пишет Наталья Диденко на своей страничке в социальных сетях и предупреждает, что на севере и западе возможен порывистый ветер.

Что же касается погоды в столице, то 9 июля в Киеве будут «пробегать облака», а в отдельных районах возможен дождь. Температура воздуха ночью +10 +13 градусов, днем -около +20 градусов.

«На неделе рассчитывайте на периодические дожди, прохладную ночью, умеренно теплую днем погоду. Сумка станет легче без термальной воды и веера, но потяжелеет из-за зонтика», — шутит синоптик.

Эксклюзивный материал «Жара и дожди: синоптики рассказали о погоде в июле» читайте на сайте «ФАКТОВ».

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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