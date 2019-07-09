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Сотням иностранных туристов отказали в доступе в Чернобыльскую зону из-за Зеленского: в УГО сделали заявление
В среду, 10 июля, в связи с запланированным визитом в район ЧАЭС президента Украины Владимира Зеленского, в 10-километровую Чернобыльскую зону будет перекрыт доступ туристов, поток которых значительно увеличился после выхода нашумевшего сериала НВО «Чернобыль».
Об этом сообщает член общественного совета при Госагентстве по управлению зоной отчуждения Ярослав Емельяненко. «Сотни иностранных посетителей, прилетевших в Украину, чтобы увидеть Чернобыль, просто не попадут ни на ЧАЭС, ни в Припять. И даже заброшенный объект „Чернобыль-2“ не разрешен для посещения, поскольку он расположен в 10-километровой зоне, которую перекрывают на весь день», — пишет Емельяненко на своей страничке в социальных сетях и добавляет, что такой подход уничтожает имидж страны.
Следует отметить, что на данный момент никакой информации о планируемом визите Зеленского в зону отчуждения на сайте президента Украины нет. Последнее сообщение в разделе «Анонсы» — участие главы государства в саммите Украина-ЕС.
Чуть позже на сайте Управления госохраны появилось опровержение информации о перекрытии Чернобыльской зоны: «Управление государственной охраны Украины в связи с возможным визитом президента Украины Владимира Зеленского в Чернобыльскую зону не осуществляет никаких ограничительных мер в десятикилометровой зоне. 10 июля, как и в любой другой день, все туристические объекты будут работать в обычном рабочем режиме, а иностранные и украинские туристы смогут посетить экскурсионные маршруты в Чернобыльской зоне в установленном порядке».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», столичные власти обсуждают проект создания нового туристического маршрута по локациям съемок мини-сериала «Чернобыль» от телекомпании HBO. Планируется, что туристам покажут места съемок в Киеве и в Чернобыльской зоне.
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