Дело о бракованных бронежилетах: ГБР опубликовало скандальную аудиозапись

Украина

В Государственном бюро расследований, которое занимается досудебным расследованием в уголовном производстве по фактам закупки должностными лицами Министерства обороны Украины имущества для военнослужащих, заявили о нанесенном ущербе государству в 100 миллионов гривен.

В ГБР, обнародовав видео, заявили, что со складов Минобороны были изъяты 11 тысяч бронежилетов, не отвечающих требованиям безопасности. «Высокопоставленные должностные лица знали, что бронежилеты простреливаются, но несмотря на это, приняли продукцию у производителя», — заявили в ГБР и показали запись телефонного разговора руководителя структурного подразделения Минобороны с военнослужащими.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», об обысках в Минобороны рассказывал волонтер Юрий Бирюков, по словам которого, у ведомства были изъяты все оригиналы рабочей документации, технических условий (ТУ), образцов-эталонов, на основании которых производился контроль качества, и все компьютеры с документацией на разработку.

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