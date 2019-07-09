В Харькове вынесен приговор соцработнику, которая не спасла 3-летнего ребенка от отца-садиста

Происшествия

Жовтневый районный суд Харькова приговорил директора Центра социальных служб к условному сроку. Женщину признали виновной в том, что она должным образом не отреагировала на заявления, что в одной из семей отец с молчаливого согласия родной матери систематически издевался над своими сыновьями 3 и 6 лет. Ранее судимый мужчина с особой жестокостью избивал своих детей за любое непослушание. Особенно доставалось 3-летнему Максиму. Изверг будил малыша среди ночи, ставил его на пол и бил по ногам.

После одного из таких избиений на глазах у матери Максима горе-отец сломал ребенку ногу. Однако родители не стали обращаться в больницу. Малыш не мог вставать с постели, и его просто… перестали кормить.

На этом издевательства над ребенком не прекратились. Изверг-отец продолжал время от времени поколачивать беспомощно лежащего в кроватке сына, нанося ему удары в область грудной клетки. В результате у мальчика было сломано несколько ребер.

Однажды к супругам Политыкиным зашла в гости подруга мамы Максима. Она обратила внимание на то, что мальчик лежит в кроватке и не шевелится. На вопрос, что с Максимом, мать ребенка только пожала плечами. Подруга вызвала «скорую». Медики установили, что ребенок уже несколько дней находится в коме.

Максима пытались спасти. Когда его привезли в больницу, 3-летний мальчик весил всего 6 килограммов. В результате малыш все-таки умер. Эксперты установили, что смерть наступила от истощения организма. Оказывается, после одного из избиений у ребенка в мозгу образовалась гематома, которая привела к нарушению глотательных функций. Родители же решили, что их сын просто не хочет есть, и насильно кормить его не стали. Сколько дней малыш не ел, установить не удалось.

Как рассказали «ФАКТАМ» в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, в ходе следствия было установлено, что Максима можно было спасти, если бы работники социальных служб и ювенальной полиции вовремя отреагировали на заявления дяди мальчика.

— Отец измывался над своим сыном в течение года, — рассказали в прокуратуре. - Дядя мальчика подозревал, что с детьми его сестры происходит что-то неладное. Мальчики часто ходили в синяках. Мужчина спрашивал своих племянников, не бьют ли их родители. Но дети отмалчивались.

Однажды дядя не выдержал и написал заявление в полицию о том, что у него есть подозрения, что его племянников истязают родители. Но инспектор ювенальной полиции ограничился звонком горе-родителям и закрыл дело. Поняв, что полиция не собирается принимать меры, мужчина попросил социальные службы забрать на время детей из семьи и провести проверку. Но те так же отреагировали своеобразно. Социальный работник приехала к Политыкиным, увидела во дворе Максима, который был весь в синяках, и спросила у ребенка: «Тебя кормят?» Мальчик, опасаясь реакции родителей, сказал, что кормят. Из дома вышла мать малыша и заявила соцработнику, что брат ее недолюбливает, поэтому звонит во все инстанции, чтобы у нее забрали детей, которых она обожает. На этом проверка соцработника закончилась. Она даже не заходила в дом и не посмотрела на условия проживания. Не поговорила с отцом, которого подозревают в регулярных истязаниях детей.

Зимой одна работница Центра социальных служб уже была приговорена к 3 годам лишения свободы. Она получила реальный срок и приговор уже вступил в законную силу. Было открыто производство и против директора этого центра.

В суде директор социального центра не признавала своей вины. У нее были виноваты все, кроме нее самой. Когда прокурор сказал, что ребенок погиб и по ее вине тоже, женщина никак не отреагировала. Создавалось такое впечатление, что ей абсолютно все равно, что малыш умер. Именно поэтому прокурор и попросил для директора социального центра наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Но суд решил по-своему. Директор центра получила 3 года лишения свободы с отсрочкой приговора на год. То есть, по сути, условный срок. Мы изучим приговор и подадим апелляцию. Будем настаивать на реальном сроке заключения.

Как сообщили «ФАКТАМ» в прокуратуре, вскоре по этому же делу перед судом предстанет и ювенальный инспектор, необоснованно закрывший дело.

Ранее приговоры были вынесены горе-родителям Максима. Мать мальчика Наталья Лебединец, на чьих глазах отец-садист фактически убивал ее ребенка, получила 8 лет лишения свободы. Пока шло судебное следствие, Наталья, находящаяся под домашним арестом, родила дочку. Денис Политыкин, отец мальчика, заявивший в суде, что не избивал сына, а лишь наказывал его, если плохо себя вел, приговорен к 10 годам заключения.

Примерно в то же время в Харьковской области произошла идентичная история. «ФАКТЫ» писали о том, как отчим регулярно избивал свою 3-летнюю падчерицу. Об этом неоднократно заявляла в полицию бабушка девочки, но реакции никакой не было. В результате ребенок умер. 25-летняя полицейская и 21-летний ювенальный инспектор, которые формально реагировали на заявление бабушки, о том, что ее внучку могут однажды забить до смерти, в ожидании суда находятся под домашним арестом.

Напомним, «ФАКТЫ» также рассказывали о жутком случае, произошедшем недавно в Киеве: мужчина жестоко расправился с 9-летним пасынком своего брата.

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