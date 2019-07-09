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Закон будет пересмотрен: Зеленский сделал важное заявление для "евробляхеров"
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Ужгород пообещал владельцам авто на иностранной регистрации, решить вопрос со штрафами за несвоевременную растаможку машин, введение которых отложили до августа 2019 года.
Видео встречи Зеленского с «евробляхерами» разместил «Ужгород информ». Он пообещал автолюбителям, что вопрос будет «решен» или новой Верховной Радой, или же благодаря другим механизмам, ежели такие найдутся.
Эксклюзивный материал «Штрафы за езду на „евробляхах“ пока отложили: что важно знать водителям» читайте на сайте «ФАКТОВ».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в мае этого года владельцы машин на иностранной регистрации, которые не успели легализовать свои авто в течение действия льготного периода растаможки, несколько дней митинговали у стен Верховной Рады, требуя, в частности, отсрочить введение крупного штрафа — 170 тысяч гривен.
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