Штрафы за езду на «евробляхах» пока отложили: что важно знать водителям

Украина

Верховная Рада отсрочила введение жестких штрафных санкций за эксплуатацию нерастаможенных автомобилей на три месяца, приняв законопроект № 8371. Соответствующие изменения были приняты под давлением многочисленных пользователей «евроблях», два дня подряд собиравших под зданием Рады митинги, парализовавшие движение в центре столицы. Владельцы нерастаможенных авто уже успели заявить о своей победе и готовятся к достижению очередной, более масштабной, рассчитывая на новый состав Верховной Рады. Что именно они задумали и чего пока смогли избежать? На прошлой неделе парламент принял законопроект № 8371 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины в связи с принятием Закона Украины «Об электронных доверительных услугах». Изначально в этом документе проблема автомобилей иностранной регистрации даже не упоминалась. Соответствующие правки были внесены под давлением «евробляхеров», после выборов возобновивших протесты против высоких штрафов. А они в самое ближайшее время, 24 мая, ожидали тех, кто не поставил свои машины на учет в Украине.

Отсрочка штрафов — очередная победа «евробляхеров» в достижении поставленной ими цели

Благодаря правкам, внесенным главой Комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Ниной Южаниной, принятый документ в окончательном виде принес радость в дома владельцев «евроблях». Законопроект предусматривает отсрочку вступления в силу закона № 2612, который начнет действовать не через 180 дней, как это было принято изначально, а через 270 дней.

Таким образом, штрафы за нарушения таможенного режима по ввозу автотранспорта из-за рубежа начнут применяться только с 24 августа нынешнего года. По словам Нины Южаниной, за эти дополнительные три месяца не удастся растаможить значительное количество автомобилей иностранной регистрации. То есть логических объяснений отсрочки штрафов не было. А парламент просто пошел на поводу у протестующих, хотя ранее успешно их игнорировал. В результате в течение льготного периода растаможки «евроблях» (когда можно было заплатить только 50 процентов акцизного сбора) было легализовано лишь 218 тысяч таких авто, тогда как, по разным оценкам, в Украине находится от 800 тысяч до двух с половиной миллионов автомобилей иностранной регистрации — нарушителей действующих таможенных правил. Ныне такие машины растаможиваются уже без льгот, по полным ставкам действующих налогов, и количество желающих теперь в разы меньше. Например, по данным «Укравтопрома», в апреле украинскую регистрацию получили 22,5 тысячи «евроблях». И половина всех автомобилей — старше десяти лет.

Впрочем, отсрочка штрафных санкций — очередной шаг владельцев нерастаможенных автомобилей к достижению поставленной ими цели. «Основная наша задача — изменение законодательства и отмена коэффициента возраста автомобиля в формуле расчета акциза. Это наше основное требование, которое мы будем выдвигать для новой Верховной Рады, которая, надеемся, придет уже осенью этого года», — заявил Олег Ярошевич, руководитель общественной организации «Авто Евро Сила», представляющей интересы отечественных пользователей «евроблях».

Что из этого получится, увидим уже в ближайшем будущем, а пока расскажем о том, чего на сегодняшний день удалось избежать владельцам нерастаможенной техники и что их ожидает через три месяца.

За езду на нерастаможенном автомобиле грозит до 170 тысяч гривен штрафа с конфискацией транспорта

Отсроченным законом установлены достаточно жесткие правила, не позволяющие незаконный ввоз и использование нерастаможенных автомобилей. В частности, предусмотрено следующее:

транспортное средство личного пользования может находиться в Украине в режиме транзита только с целью перемещения через таможенную территорию страны;

временный ввоз гражданами-нерезидентами более чем одного личного автомобиля разрешается при наличии денежного обеспечения, равного сумме растаможки аналогичного транспорта;

при временном ввозе автомобилей личного пользования на срок более чем

30 суток таковые подлежат государственной регистрации;

транспортное средство, ввезенное в режиме транзита или временного ввоза, нельзя разукомплектовать или передать во владение, пользование или распоряжение другим лицам, а также использовать его в предпринимательской деятельности или для получения дохода, например, в такси;

временный ввоз автомобилей коммерческого назначения гражданами-резидентами при выполнении ими обязательств по трудовым договорам с иностранными компаниями разрешается на срок до десяти суток с внесением денежного обеспечения (залога), равного сумме растаможки аналогичного транспорта.

За нарушение правил ввоза автотранспорта из-за рубежа предусмотрены достаточно высокие штрафы. Так, за превышение сроков временного ввоза украинским автомобилистам грозят такие санкции:

на срок не более трех суток — предупреждение или 850 гривен;

на срок от трех до 10 суток — 5100 гривен;

на срок от 10 до 20 суток — 17 тысяч гривен;

на срок от 20 до 30 суток — 85 тысяч гривен;

на более чем 30 суток, а также в случае потери или разукомплектации автомобиля — 170 тысяч гривен или конфискация авто.

А вот такие штрафы предусмотрены за нарушения сроков транзитного ввоза:

на сутки — 170 гривен;

на более чем одни сутки и до 10 суток — 3 тысячи 400 гривен;

на срок от 10 до 20 суток — 8 тысяч 500 гривен;

на срок от 20 до 30 суток — 85 тысяч гривен;

на более чем 30 суток, а также в случае потери или разукомплектации автомобиля — 170 тысяч гривен или конфискация авто.

Закон запрещает украинским гражданам эксплуатацию автомобилей иностранной регистрации. За это водителям грозит штраф на сумму 8 тысяч 500 гривен, а при повторном таком нарушении в течение одного года — 17 тысяч гривен штрафа с лишением права управления на год и с оплатным изъятием транспорта (или без такового). Предусмотрены санкции и для так называемых верблюдов — иностранцев, которые переправляют автомобили зарубежной регистрации в Украину. За передачу нерастаможенного автомобиля во владение, пользование или распоряжение другим лицам и использование его в предпринимательской деятельности им грозят штрафы в размере 34 тысяч гривен.

Установлены и правила взаимодействия подразделений Государственной фискальной службы (ныне находящейся в процессе ликвидации), Госпогранслужбы и Нацполиции. Обмен информацией о ввезенных автомобилях иностранной регистрации и лицах, которые их ввезли, между этими ведомствами ведется через автоматизированную базу данных. К примеру, если разрешенный срок пребывания автомобиля иностранной регистрации в Украине истек, таможенники обязаны сообщить о нарушении полицейским и пограничникам. Причем протокол о нарушении может быть составлен таможенником в отсутствие нарушителя и вручен ему при выезде из Украины. В свою очередь пограничники не должны допускать выезд за пределы страны автомобилистов, нарушивших правила временного ввоза или транзита без уплаты штрафов. Предоставлено больше полномочий и полицейским — они получают возможность остановить машину иностранной регистрации для проверки, не нарушены ли требования к ее управлению и сроки пребывания на территории Украины.

Как видим, ничего хорошего «евробляхерам» отложенный закон не сулит, и есть надежда, что незаконному бизнесу по ввозу нерестаможенных автомобилей в Украину все-таки придет конец. Заработает этот документ или «евробляхерам» удастся добиться отмены недешевой растаможки своих машин — покажет время. Но если история пойдет по второму сценарию, это станет лучшим подтверждением тому, что суровость наших законов компенсируется необязательным их исполнением. Главное — не спешить, как в данном случае поступили те, кто растаможил свои «евробляхи» еще в льготный период, закончившийся 22 февраля. И пули пролетят мимо. Увы.

Как сообщали ранее «ФАКТЫ», в Украине собираются вернуть и даже ужесточить нормы техосмотра.

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