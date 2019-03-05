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Был связан и засыпан травой: под Херсоном нашли убитым фермера
В Геническом районе Херсонской области нашли труп ранее пропавшего без вести предпринимателя Владимира Овсянникова. Как сообщили в областном главке полиции, тело покойного, занимавшегося фермерским хозяйством, нашли между селами Стокопани и Новая праця в лесополосе.
Ранее сообщалось, что в конце февраля в Херсоне прохожие нашли труп 20-летней женщины. На теле женщины были видны телесные повреждения.
Труп мужчины, 1974 года рождения, с огнестрельными ранениями был связан и засыпан сухой травой.
Полиция открыла уголовное производство по факту насильственной смерти.
Как сообщает УНН, ссылаясь на собственные источники, после опознания, информацию об убийстве фермера объединили с материалами уголовного производства по убийству его жены, совершенного в феврале в Геническе неизвестными.
Мужчина был объявлен в розыск после убийства жены.
Напомним, в понедельник, 4 марта, в Черкассах был убит предприниматель Владимир Сотников, который занимался аграрным бизнесом. Мужчина был убит несколькими выстрелами из огнестрельного оружия в собственной квартире. Он якобы раньше заявлял о попытке рейдерского захвата его земель на Жашковщине.
Ранее «ФАКТЫ» писали об убийстве бизнесмена под Кременчугом. Убийцей оказался должник предпринимателя, который занял у погибшего 80 тысяч долларов для развития собственного бизнеса, однако полностью вернуть их не мог.
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