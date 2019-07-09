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Снаряд попал прямо в дом: боевики обстреляли село на Донбассе (фото)
На Донбассе боевики в очередной раз обстреляли мирный населенный пункт — в этот раз из артиллерийских систем противник вел огонь по Водяному. Ранее возле этого населенного пункта из-за обстрела санитарной машины ВСУ погибли матрос Сергей Майборода и военный медик сержант Ирина Шевченко.
«8 июля оккупанты с 2:20 до 2:50 обстреливали Водяное из артиллерийских систем калибра 122 мм. Вражеский снаряд попал прямо в дом, в результате чего здание сгорело. Когда произошел инцидент, хозяев в доме не было, поэтому обошлось без жертв. Также на окраине Водяного зафиксировано пять огромных воронок», — сообщают в штабе операции Объединенных сил.
В ООС добавили, что боевики, обстреливая населенные пункты вдоль линии разграничения, сознательно делают жизнь мирных жителей невыносимой.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», российско-оккупационные войска обстреляли позиции ВСУ на околицах Марьинки и выложили видео обстрела.
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