Боевики обстреляли Марьинку из мощного вооружения и слили видео в сеть

Украина

На Донбассе боевики обстреляли позиции ВСУ на околицах Марьинки, которая постоянно подвергается обстрелам, из переносной установки для разминирования, установленной прямо возле домов мирных жителей оккупированного населенного пункта Александровка.

Об этом сообщают в 24-й ОМБр имени Короля Даниила. На страничке бригады в социальных сетях размещено видео обстрела, снятое боевиками. «На этом видео боевики дерзко зафиксировали собственные преступления против гражданского населения и бойцов, защищают окраины Марьинки», — говорится в сообщении. В бригаде обращают внимание на неадекватный смех и комментарии, звучащие на видео обстрела населенного пункта.

Тем временем блорег Necro Mancer выложил в Twitter скриншот сообщения на сепаратистских ресурсах, в котором боевики открыто сообщают об обстреле населенного пункта, и показывает, какое именно оружие было применено по Марьинке.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Марьинке после обстрела боевиков был разрушен жилой дом — семью из четырех человек бойцы ВСУ доставали из-под завалов. 86-летнего хозяина дома сильно ударило о стену взрывной волной. Предварительный диагноз — перелом позвоночника. У его невестки — перелом ноги и осколочные ранения, у 62-летнего сына — травма плеча и ранения лица. Пострадала и 30-летняя внучка деда, у нее также выявлены осколочные ранения, а у ее старшей девятилетней дочери врачи подозревают контузию. Жена хозяина и его двухлетний правнук почти не пострадали.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter