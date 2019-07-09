13 тысяч погибших – это праздник? Сеть разгневало видеообращение Малахова из-за телемоста

Украина

Телемост с кремлевскими пропагандистами «России 24», который задумали провести на телеканале NewsOne, но позже заявили об отмене мероприятия «из-за угроз», российский ведущий Андрей Малахов назвал «историческим» и «гуманитарным», за что тут же получил жесткий ответ.

Так, в своем обращении к президенту Украины Владимиру Зеленскому Малахов призвал «обеспечить безопасность» журналистам и их семьям, а также поведал, что, соглашаясь на участие в проекте, «просто хотел» показать, что ели-пили и смотрели россияне последние пять лет. «Все, что мы хотели, так это сделать праздник улыбок и счастья», — заявил телеведущий, чья страна уже шестой год убивает украинцев.

«Мразь Малахов пять лет молчал. Аннексировали Крым. Вторглись на Донбасс, сбили „Боинг“, убили десятки тысяч украинцев. Теперь он захотел поговорить. Чей Крым, Андрей?» — задал риторический вопрос интернет-пользователь «Мысли президента».

Мразь Малахов 5 лет молчал. Аннексировали Крым. Вторглись на Донбасс, сбили Боинг, убили десятки тысяч украинцев. Теперь он захотел поговорить. Чей Крым, Андрей?pic.twitter.com/X2JFVniLtI — Мысли Перзидента (@VVP2 0 ) 9 июля 2019 г.

Под этим постом интернет-пользователи также разместили достаточно жесткие комментарии:

«Какого счастья хочет Малахов? Он что, и вправду думает, что украинцы стали радостнее и счастливее после того, как Россия убила 14 тысяч наших соотечественников на Донбассе? Когда задолго до фейкового референдума в украинский Крым зашли „вежливые люди“, как мило называют оккупантов в РФ?»

Ага, б…, «праздник улыбок и счастья»! Пусть детям убитых парней в глаза посмотрят, уроды. Сколько «улыбок и счастья» они там увидят? Сидите там в своем Мордоре и не высовывайтесь! Подписывайте петиции о захвате Крыма и тому подобное ради Х… ла — это у вас лучше получается!"

«Он „далёк от политики“, но работает на канале ненависти и лжи, он хотел „улыбок“ от людей, которых убили с помощью его канала, он хотел посмотреть что носят украинские мужчины — бронежилеты и разгрузки цвета хаки, окровавленные бинты и протезы. Жопа ты в очках, а не журналист!»

«Мы, украинцы, за ваши кровавые „улыбки“ платим своими жизнями уже шестой год. Будьте прокляты, ублюдки, в том числе и журнашлюхи „вне политики“. Лживые подлецы!»

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины в ответ на планы NewsOne провести телемост с российскими пропагандистами «России 24», назначил внеплановую выездную проверку телеканала.

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