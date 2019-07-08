Свитолина впервые в карьере вышла в четвертьфинал Уимблдона (видео)

Спорт

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина (8-я позиция в мировом женском рейтинге) пробилась в четвертьфинал Уимблдона — одного из четырех турниров серии «Большого шлема» с общим призовым фондом 49,4 миллионов долларов.

Одесситка встречалась с хорваткой Петрой Мартич (24-я), с которой ранее четырежды пересекалась на кортах, и имела положительную статистику встреч. На счету нашей соотечественницы было три победы (на «Ролан Гарросе» в 2014-м и 2017-м, а также в Риме в 2018-м), у соперницы — одна (в 2013-м в Катовице). И на этот раз украинка оказалась сильнее, в двух сетах обыграв Мартич — 6:4, 6:2.

Отметим, что для Элины это первый выход в четвертьфинал турнира «Большого шлема» в Лондоне — ранее она доходила до этой стадии по два раза на «Ролан Гаррос» (в 2015-м и 2017-м) и Открытом чемпионате Австралии (в 2018-м и 2019-м).

Благодаря своей победе Свитолина гарантированно получит 373 286 долларов призовых. За путевку в полуфинал турнира «Большого шлема», который может стать первым в ее карьере, 24-летняя одесситка поборется с чешкой Каролиной Муховой (68-я), которая в тяжелейшем поединке сломила сопротивление своей соотечественницы Каролины Плишковой (3-я) — 4:6, 7:5, 13:11.

К сожалению, не смогла продолжить свой путь на Уимблдоне другая наша соотечественница 19-летняя Даяна Ястремская (35-я), которая впервые в карьере играла в основной сетке турнира. Свой матч четвертого раунда киевлянка проиграла Чжан Шуай из Китая (50-я), которую однажды в карьере, в 2018-м в Гонконге, уже обыгрывала, — 4:6, 6:1, 2:6.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что бойфренд Свитолиной откровенно рассказал о причинах закрытия общей страницы в Instagram.

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