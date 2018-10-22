Идентифицированы шесть сотрудников ГРУ, выполнявших "боевые задания" на Донбассе

Украина

Сведения опубликовал сайт Informnapalm.

Аналитики сайта пишут, что получили из собственных источников скан-копии паспортов шести внештатных сотрудников ГУ ГШ ВС России (бывшее ГРУ), которые выполняли боевые задачи на Донбассе, а также сведения о награждении тех, кто отличился в боях.

Их фамилии совпадают со списком лиц, который опубликовала СБУ 7 октября (список из 206 «вагнеровцев», воевавших в Сирии).

Informnapalm обнародовал данные этих шести россиян.

Читайте также: Спецназ ГРУ под прикрытием: Кремль готовит спецоперацию «по защите православных в Украине»

«Шаповалов Виктор Викторович, 17.08.1985, адрес регистрации: Волгоградская область, н.п. Донской, ул. Центральная, д. 17 кв. 2, должность: механик-водитель танковой роты ЧВК „Вагнера“, личный номер — М-0808, позывной — „Колпак“. На территории Украины в составе ЧВК „Вагнера“ участвовал в боевых действиях в районе н.п. Дебальцево, Санжаровка и Уткино (январь-февраль 2015 года). С конца 2015 года регулярно откомандировывался в Сирию».

«Чупахин Роман Александрович, 16.02.1989, адрес регистрации: Ростовская область, слобода Верхнемакеевка, ул. Гагарина, д. 58, должность: такелажник роты материального обеспечения, личный номер — М-0721, позывной — «Чупа». На территории Украины в составе ЧВК «Вагнера» также участвовал в боевых действиях в районе н.п. Дебальцево, Санжаровка и Уткино (январь-февраль 2015 года). С конца 2015 года регулярно откомандировывался в Сирию.

«Тишкович Павел Михайлович, 19.09.1981, адрес регистрации: Забайкальский край, г. Чита, мкр-н Девичья сопка, д. 40, кв. 13, должность: стрелок фильтрационного взвода, личный номер — М-0525, позывной — „Циклоп“. В марте-апреле 2016 года находился в составе резервной роты ЧВК на территории Украины. А с 2017 года — откомандирован в Сирию. Ранее проходил службу в 24-й ОБрСпН ГРУ ГШ ВС РФ».

«Светкин Егор Владимирович, 20.03.1986, адрес регистрации: Самарская область, село Хрящевка, ул. Полевая, д. 35, кв. 9, должность: механик-водитель 3-го танкового взвода танковой роты, личный номер — М-0823, позывной — „Буран“. На территории Украины в составе ЧВК „Вагнера“ участвовал в боевых действиях в районе н.п. Дебальцево, Санжаровка и Уткино (январь-февраль 2015 года). С конца 2015 года регулярно откомандировывался в Сирию».

«Лузан Сергей Иванович, 11.07.1972, адрес регистрации: Краснодарский край, село Варнавинское, ул. Партизанская, д. 6Б, должность: водитель взвода подвоза боеприпасов артиллерийской батареи 2С1, личный номер — М-1694, позывной — „Сибиряк“. В составе ЧВК „Вагнера“ принимал непосредственное участие в боевых действиях на территории Украины вблизи Луганского аэропорта (июль-август 2014 года). После Украины принимал участие в боевых действиях в Сирии».

«Лебедев Андрей Николаевич, 29.07.1974, адрес регистрации: Ярославская область, город Рыбинск, ул. Рокоссовского, д. 2 кв.63, должность: старший стрелок — зенитчик расчета ПЗРК, личный номер — М-1671, позывной — «Лебедь». Принимал непосредственное участие в боевых действиях на территории Украины вблизи Луганского аэропорта (за подозрениями СБУ, сбил украинский ИЛ-76) и населенных пунктов Дебальцево, Санжаровка и Уткино (январь-февраль 2015 года). В октябре 2014 года награжден государственной наградой РФ — медалью «За отвагу». В мае 2015 года награжден государственной наградой РФ — «Орденом мужества».

При этом, отмечают журналисты издания, «в апреле 2016 года Шаповалов и Светкин были представлены к награждению государственной наградой РФ — „Орденом мужества“, а Лебедев — „Медалью Суворова“, как „участники оперативно-разведывательных и специальных мероприятий в районе н.п. Пальмира“, а в наградных листах в графе „должность“, после самой должности в ЧВК „Вагнера“, указано: „работа в интересах МО РФ“. И если „Орденом мужества“ награждаются как военные, так и гражданские лица, то „Медалью Суворова“ награждаются только военнослужащие РФ».

«Опубликованная информация раскрывает данные лиц, которые в России составляют государственную тайну, и свидетельствует, что ЧВК „Вагнера“ является лишь прикрытием для деятельности „внештатной“ отдельной бригады ГРУ. Поэтому все преступления ее служащих являются военными преступлениями руководства Российской Федерации, а не частного лица или компании», — делают вывод в Informnapalm.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что помощника Плотницкого убрали россияне из ЧВК «Вагнер» в 2016 году.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter