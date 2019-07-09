Законопроект о дематюкации: эксперты предупредили о серьезных проблемах

Украина

В Главном научно-экспертном управлении Верховной Рады раскритиковали законопроект о запрете использования ненормативной лексики авторства народного депутата Ольги Богомолец.

Так, эксперты указали на невозможность изъятия из языка иностранных имен и фамилий, которые по своему звучанию могут подпадать под украинские нецензурные слова, а также обратили внимание на неоднозначность нормы законопроекта о публикации на официальном сайте нецензурных слов и выражений с размещением их на официальном сайте.

При этом в учреждении также обратили внимание на то, что при утверждении правительством перечня слов и выражений ненормативных (недопустимых) ругательств необходимо будет опубликовать в официальном документе соответствующие слова и выражения и разместить их на официальном сайте. Доступ к таким документам и сайту будет свободным, поэтому знакомиться с ним смогут, в том числе несовершеннолетние.

«Такими действиями государство пассивно побуждать общество (в том числе детей, молодежь) к изучению ненормативной лексики, не будет способствовать защите культуры речи от ненормативной лексики и воспитанию молодежи. Кроме того, опубликование такого списка Кабинетом Министров Украины в средствах массовой информации автоматически подпадает под действие ст. 173 КУоАП (в редакции законопроекта)», — говорится в выводе юристов, сообщает УНН

Таким образом, они рекомендовали отклонить законопроект по результатам рассмотрения в первом чтении.

По мнению экспертов Главного управления, проблема использования «нецензурной брани» должна в основном регулироваться моральными нормами, а нормы права должны касаться только тех случаев, когда такое использование нарушает общественный порядок.

Напомним, «ФАКТЫ» писали, как отреагировали на неоднозначную инициативу депутатов украинцы.

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