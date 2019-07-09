ЕС назначил нового посла в Украине: названо имя

Политика

Эстонский дипломат Матти Маазикас официально назван следующим главой Представительства Европейского Союза в Украине. Осенью этого года он заменит в этой должности Хюга Мингарелли.



«Матти Маазикас номинирован на должность нового глава Представительства ЕС в Украине. Сейчас он является заместителем министра по делам ЕС Министерства иностранных дел Эстонии», — говорится в сообщении «Европейской правды».

Отмечается, что Маазикас будет официально назначен после получения агремана (согласия Украины).



Маазикас родился в 1967 году в Таллинне. По первому образованию — историк, работал в музее. С 2001-го находится на дипломатической службе — был послом в Финляндии, его также назначили на пост посла Эстонии в РФ. Но до Москвы Маати Маасикас не доехал. С должности секретаря МИД он переехал в Брюссель.

Владеет пятью языками ЕС (английским, французским, немецким, финским, эстонским), свободно говорит по-русски.

В 2016 году в ежегодном эстонском рейтинге его объявили «европейцем года». Увлекается бегом на длинные дистанции.

Эстонский дипломат в средине июня приезжал в Киев. Официально он должен прибыть сюда только в последние дни августа, чтобы начать работу с сентября.

Как сообщали «ФАКТЫ», временным поверенным в делах США в Украине стал Уильям Тейлор, ранее уже работавший в нашей стране и возглавлявший американскую дипмиссию в Киеве с 2006 по 2009 год.



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