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ЕС назначил нового посла в Украине: названо имя
Эстонский дипломат Матти Маазикас официально назван следующим главой Представительства Европейского Союза в Украине. Осенью этого года он заменит в этой должности Хюга Мингарелли.
«Матти Маазикас номинирован на должность нового глава Представительства ЕС в Украине. Сейчас он является заместителем министра по делам ЕС Министерства иностранных дел Эстонии», — говорится в сообщении «Европейской правды».
Отмечается, что Маазикас будет официально назначен после получения агремана (согласия Украины).
Маазикас родился в 1967 году в Таллинне. По первому образованию — историк, работал в музее. С 2001-го находится на дипломатической службе — был послом в Финляндии, его также назначили на пост посла Эстонии в РФ. Но до Москвы Маати Маасикас не доехал. С должности секретаря МИД он переехал в Брюссель.
Владеет пятью языками ЕС (английским, французским, немецким, финским, эстонским), свободно говорит по-русски.
В 2016 году в ежегодном эстонском рейтинге его объявили «европейцем года». Увлекается бегом на длинные дистанции.
Эстонский дипломат в средине июня приезжал в Киев. Официально он должен прибыть сюда только в последние дни августа, чтобы начать работу с сентября.
Как сообщали «ФАКТЫ», временным поверенным в делах США в Украине стал Уильям Тейлор, ранее уже работавший в нашей стране и возглавлявший американскую дипмиссию в Киеве с 2006 по 2009 год.
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!