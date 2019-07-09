ФСБ предъявила обвинение пленным украинским морякам в окончательной редакции

Мир

Следственное управление ФСБ России предъявило окончательное обвинение в «незаконном перечесении границы РФ» всем 24 военнопленным украинским морякам, захваченным 25 ноября 2018 года в Керченском проливе. Последним обвинение предъявили матросу Андрею Артеменко, сообщил в Facebook адвокат Николай Полозов. Напомним, Андрей Артеменко во время атаки россиян был ранен в руку.

По его информации, следующей стадией должно стать ознакомление с материалами уголовного дела, поэтому уже на следующей неделе следствие намерено обратится в Лефортовский районный суд Москвы с ходатайством о продлении срока содержания под стражей в отношении всех военнопленных.

«Предварительная дата судебных заседаний по продлению меры пресечения — 17 июля», — сообщил Полозов.

Напомним, Парламентская ассамблея ОБСЕ официально признала военнопленными украинских моряков, захваченных российскими пограничниками в Керченском проливе 25 ноября 2018 года.



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