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- 16:35 Парламентская Ассамблея ОБСЕ приняла важное решение о захваченных Россией украинских моряках
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Парламентская Ассамблея ОБСЕ приняла важное решение о захваченных Россией украинских моряках
Парламентская ассамблея ОБСЕ официально признала военнопленными украинских моряков, захваченных российскими пограничниками в Керченском проливе 25 ноября 2018 года. Соответствующую резолюцию евродепутаты проголосовали на сессии в Люксембурге. Напомним, ранее стало известно о полном информационном вакууме, в котором россияне держат пленных моряков.
В документе говорится, что Европарламент «осуждает неспровоцированный акт вооруженной агрессии», а применение военной силы со стороны РФ называет несоразмерным и неоправданны. Депутаты также призвали председателя ОБСЕ и страны-участницы организации приложить максимум усилий, чтобы освободить пленных, а Россию — оказать военнопленным украинским морякам всю необходимую им медицинскую, юридическую и консульскую помощь согласно нормам международного права.
Отдельно в резолюции подчеркнута поддержка «политической независимости, единства и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах, которые охватывают Автономную Республику Крым, город Севастополь и морские районы», а также выражена обеспокоенность по поводу милитаризации полуострова и намерений РФ развернуть в этом районе ядерное оружие, сообщает ТСН.
Также европарламентарии призывают Россию обеспечить свободу прохода через Азовское море и Керченский пролив в соответствии с нормами международного права и устранить все ограничения для деятельности мониторинговой деятельности миссии ОБСЕ в оккупированных Россией южных районах Донецкой области, прилегающих к Азовскому морю.
25 ноября 2018 года российские пограничники таранили, а затем захватили украинские малые бронированных артиллерийских катера «Бердянск» и «Никополь» и рейдовый буксир «Яны Капу», осуществлявшие плановый переход из Одессы в Бердянск. В плен попали 24 члена экипажа, трое из которых получили ранения. Освобождать военнопенных в РФ отказываются, невзирая на четкое определение Международного морского трибунала.
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