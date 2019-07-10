Мир

За спиной украинцев: Путин рассказал о тайных договоренностях с Обамой в 2014 году

Президент РФ Владимир Путин заявил о существовании в 2014 годом договоренностей между США и его страной по Украине. Об этом он рассказал в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну для его нового фильма «В борьбе за Украину», пишет ТАСС.

При этом хозяин Кремля посетовал, что, дескать, США не выполнили свою часть договоренностей по Украине, которые обсуждались с бывшим президентом США Бараком Обамой во время телефонного разговора в 2014 году.

Также Путин отказался рассказать детали телефонного разговора, сославшись на конфиденциальность темы.

«Вы знаете, Обама уже не президент, но тем не менее есть определенные вещи, о которых мы (не говорим)», — сказал глава российского государства. «Во всяком случае могу сказать, что наши договоренности, которые были достигнуты в этой телефонной беседе с американской стороны не были выполнены», — заявил Путин.

«Я бы на этом ограничился, не стал бы в детали вдаваться», — сказал он.

Разговаривая о перспективах российско-украинских отношений, Путин повторил старый пропагандистский тезис, что ухудшение отношений якобы было спровоцировано «госпереворотом в Киеве в 2014 году. «И вторая часть — это пропаганда действующей власти Украины, которая выставляет Россию виновницей всех следующих за этим трагических событий», — добавил Путин.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», одиозный голливудский режиссер Оливер Стоун стал «инструментом» в руках Кремля, который пытается с его помощью создать главе политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктору Медведчуку образ «выдающегося» политика — с тем, чтобы помочь ему после выборов занять одну из самых высоких должностей в стране.

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