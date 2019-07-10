Путин вернет моряков в ближайшее время: Климкин назвал причину

Украина

Все военнопленные украинские моряки, которых незаконно удерживают в России, будут освобождены в ближайшее время. Об этом заявил в эфире телеканала ATR глава МИД Павел Климкин.

По его мнению, президент РФ Владимир Путин попытается в обмен на освобождение получить как можно больше политических преференций.

«Я уверен, что их (военнопленных моряков — ред) освободят, причем в ближайшее время. …Для Путина важно решить этот вопрос, это мое личное мнение — в контексте саммита G7, в контексте того, что будут встречи по Донбассу, возможно в нормандском формате. Он попытается это использовать именно в этом контексте. Также, конечно, для него очень важно, чтобы в Европе солидарность по поводу санкций уменьшалась. Он будет бить в конце года … Путину абсолютно параллельно, кто здесь сидит (российские заключенные в Украине — ред). Его это не интересует. Его интересует получение лучшего положения для поднятие ставок», — считает Климкин.

По мнению Климкина, Путин использует украинских граждан как разменную монету, пытаясь заполучить в обмен признание РФ как «нормальной» страны, а также свободу действий и возможность действовать в Украине на раскол и федерализацию.

Напомним, что 25 ноября 2018 пограничные корабли ФСБ РФ обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров «Бердянск» и «Никополь» и рейдового буксира «Яны Капу», которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполь в Азовском море. После этого 24 украинских моряков арестовали в Крыму, затем их переместили в российские СИЗО в Москве.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в России обвинения в окончательной редакции предъявлено всем 24 украинским военнопленным морякам.

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