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Спорт

Ребров и Стаховский стали кумовьями (фото)

9:11 10 июля 2019 295
Сергей и Анфиса Стаховские с сыном Алексом
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

Сильнейший теннисист Украины Сергей Стаховский (136-й в мире) и его супруга Анфиса окрестили своего третьего ребенка — сына Алекса, родившегося в апреле этого года.

Крестным отцом малыша стал знаменитый экс-футболиста «Динамо» и сборной Украины, а ныне главный тренер венгерского «Ференцвароша» Сергей Ребров. На фото, опубликованном Стаховским в Instagram, новоиспеченные кумовья запечатлены во время памятной церемонии.

Кстати, кроме Алекса, Сергей и Анфиса Стаховские воспитывают еще двух детей — пятилетнюю Таисию и трехлетнего Никифора.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Сергей Стаховский третий раз стал отцом.

Фото Instagram

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