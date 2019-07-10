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Ребров и Стаховский стали кумовьями (фото)
Сильнейший теннисист Украины Сергей Стаховский (136-й в мире) и его супруга Анфиса окрестили своего третьего ребенка — сына Алекса, родившегося в апреле этого года.
Крестным отцом малыша стал знаменитый экс-футболиста «Динамо» и сборной Украины, а ныне главный тренер венгерского «Ференцвароша» Сергей Ребров. На фото, опубликованном Стаховским в Instagram, новоиспеченные кумовья запечатлены во время памятной церемонии.
Кстати, кроме Алекса, Сергей и Анфиса Стаховские воспитывают еще двух детей — пятилетнюю Таисию и трехлетнего Никифора.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Сергей Стаховский третий раз стал отцом.
Фото Instagram
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