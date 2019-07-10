Здоровье и медицина

На Землю обрушится мощнейшая за 10 лет магнитная буря: как ее пережить

В июле 2019 года землян ожидают мощные магнитные бури, которые специалисты заранее назвали самыми сильными за последние 10 лет наблюдений. Напомним, 2 июля произошло опасное солнечное затмение. «ФАКТЫ» давали советы, как пережить опасный перио «коридора затмений».

Самая сильная магнитная буря ожидается 15 июля. В этот день стоит ждать головокружения, сонливость, общую апатию, тошноту и озноб, сообщает Главред.

Специалисты советуют готовиться к магнитным бурям заранее: как следует высыпаться, не переедать, сократить употребление «тяжелой» пищи и стараться не нервничать. Традиционные кардионагрузки стоит заменить длительными прогулками.

Людям с хроническими заболеваниями в такие периоды нужно держать под рукой свои лекарства.

Следующая по опасности дата — 29 июля. В этот день прогнозируется буря средней интенсивности, поэтому последствия от нее будут на порядок меньше, чем от предыдущей.

Кроме магнитных бурь во втором месяце лета ожидаются и магнитные колебания. Их прогнозируют на 8, 12, 13, 16, 18, 21, 26 и 28 июля.

Напомним, последнюю мощную магнитную бурю украинцы пережили 28 июня. Она принесла метеозависимым людям головные боли, слабость, сонливость и снижение работоспособности.

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