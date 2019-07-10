Украина

Не им решать: Парубий сделал резкое заявление об отмене парада ко Дню Независимости

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий возмущен решением Офиса президента Зеленского отменить военный парад ко Дню Независимости. Он предложил провести на Крещатике альтернативный парад военных, волонтеров, а также участников Революции достоинства. Об этом глава парламента заявил на утреннем пленарном заседании парламента, пообещав лично принять участие в таком параде.

«Неприятно поражен этим решением. Но будет ли парад — не им (команде президента. Ред.) решать», — заявил Парубий.

При этом он отметил, что День Независимости для патриотов Украины является главным праздником, а во время войны на Донбассе армия нуждается в уважении и поддержке своих граждан.

Напомним, ранее идею об отмене парада раскритиковал лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко. Его мнение поддержали многие украинцы, а некоторые даже зарегистрировали на сайте президента петицию за проведение на Крещатике традиционного военного парада.

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