Украина

Достоинство на деньги не меняю: бойцы ВСУ отреагировали на отмену парада на День Независимости

После того, как президент Украины Владимир Зеленский принял решение не проводить 24 августа в День независимости военный парад и пообещал направить 300 млн гривен на премии военным, в соцсети стартовал флэшмоб #гідність_на_гроші_не_міняю.

Бойцы ВСУ, ветераны и волонтеры в социальных сетях массово призывают собраться на День независимости в Киеве и организовать парад своими силами.

А боец ВСУ снайпер Юлия Воборникова («Ураган») предложила передать президентские премии, если их таки выдадут, родным погибших украинских воинов. Лично она заявила о готовности отдать деньги семье погибшей Яне Червоной.

Тем временем на сайте президента зарегистрированы несколько петиций с требованием провести военный парад 24 августа.

Эксклюзивный фоторепортаж с парада в День независимости 24 августа 2018 года «Как в центре Киева праздновали День независимости Украины: самые яркие фото» смотрите на сайте «ФАКТОВ».

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